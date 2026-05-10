Towa CorpShs Aktie

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WKN: 905280 / ISIN: JP3555700008

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10.05.2026 07:01:06

Ausblick: Towa präsentiert Quartalsergebnisse

Towa lädt am 11.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.03.2026 endete.

Die Prognose von 1 Analyst erwartet beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal 90,90 JPY. Dies würde einem Zuwachs von 129,66 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Towa 39,58 JPY je Aktie vermeldete.

Beim Umsatz gehen 4 Analysten von einem Zuwachs von 23,96 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 17,63 Milliarden JPY gegenüber 14,22 Milliarden JPY im Vorjahrszeitraum.

7 Analysten geben für das beendete Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 65,80 JPY je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das entsprechende Fiskaljahr davor ein Verlust. Damals waren 108,28 JPY je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 7 Analysten im Schnitt für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr von insgesamt 54,33 Milliarden JPY, gegenüber 53,48 Milliarden JPY im entsprechenden Zeitraum zuvor, aus.

Redaktion finanzen.at

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