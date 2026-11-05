Towa CorpShs Aktie
WKN: 905280 / ISIN: JP3555700008
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05.11.2026 07:01:06
Ausblick: Towa veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Towa präsentiert in der am 06.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.
1 Analyst geht von einem Gewinn je Aktie von 24,00 JPY aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 31,71 JPY erwirtschaftet worden.
5 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 8,56 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 15,37 Milliarden JPY. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 16,68 Milliarden JPY aus.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 9 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 116,76 JPY aus. Im Vorjahr waren 61,22 JPY je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 9 Analysten im Durchschnitt 69,65 Milliarden JPY, nachdem im Vorjahr 54,37 Milliarden JPY in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion Finanzen.net
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