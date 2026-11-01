Tower Semiconductor LtdShs Aktie

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WKN: 893169 / ISIN: IL0010823792

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01.11.2026 07:01:06

Ausblick: Tower Semiconductor gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Tower Semiconductor wird am 02.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

8 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 1,07 USD aus. Im letzten Jahr hatte Tower Semiconductor einen Gewinn von 0,470 USD je Aktie eingefahren.

9 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 31,89 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 395,7 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 521,8 Millionen USD aus.

Für das Fiskaljahr rechnen 9 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 3,89 USD, gegenüber 1,94 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 9 Analysten durchschnittlich auf 1,97 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 1,57 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion Finanzen.net

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