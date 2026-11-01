Tower Semiconductor LtdShs Aktie
WKN: 893169 / ISIN: IL0010823792
|
01.11.2026 07:01:06
Ausblick: Tower Semiconductor gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Tower Semiconductor wird am 02.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
8 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 1,07 USD aus. Im letzten Jahr hatte Tower Semiconductor einen Gewinn von 0,470 USD je Aktie eingefahren.
9 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 31,89 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 395,7 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 521,8 Millionen USD aus.
Für das Fiskaljahr rechnen 9 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 3,89 USD, gegenüber 1,94 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 9 Analysten durchschnittlich auf 1,97 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 1,57 Milliarden USD generiert wurden.
Redaktion Finanzen.net
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Tower Semiconductor LtdShs
|
07:01
|Ausblick: Tower Semiconductor gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
18.10.26
|Erste Schätzungen: Tower Semiconductor stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
03.08.26
|Ausblick: Tower Semiconductor stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
20.07.26
|Erste Schätzungen: Tower Semiconductor präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
12.05.26
|Ausblick: Tower Semiconductor mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Tower Semiconductor LtdShs
Aktien in diesem Artikel
|Tower Semiconductor LtdShs
|148,00
|-10,57%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerKI-Sorgen bremsen: ATX geht tiefer ins Wochenende -- DAX letztlich im Minus -- Wall Street mit Verlusten -- Asiens Börsen zum Handelsende mehrheitlich schwächer - Nikkei & KOSPI tiefrot
Vor dem Wochenende gaben der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt nach. Die Wall Street gab klar nach. An den Börsen in Fernost waren überwiegend rote Vorzeichen zu sehen.