Ausblick: Tower Semiconductor mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Tower Semiconductor wird sich am 13.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals äußern.

Die Schätzungen von 4 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,563 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Tower Semiconductor 0,350 USD je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite soll Tower Semiconductor 4 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 410,7 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 14,67 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Tower Semiconductor 358,2 Millionen USD umsetzen können.

Die Erwartungen von 4 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 2,99 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 1,94 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 5 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 1,86 Milliarden USD, gegenüber 1,57 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at