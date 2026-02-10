Ausblick: Tower Semiconductor präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Tower Semiconductor wird am 11.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorstellen.

In Sachen EPS gehen 5 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,682 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Tower Semiconductor noch 0,490 USD je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 4 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 13,58 Prozent auf 439,8 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Tower Semiconductor noch 387,2 Millionen USD umgesetzt.

Einen Ausblick auf das zuletzt abgelaufene Fiskaljahr geben 5 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 2,18 USD je Aktie, gegenüber 1,85 USD je Aktie im Fiskalvorjahr. Den Jahresumsatz sahen 5 Analysten durchschnittlich bei 1,57 Milliarden USD. Im Fiskaljahr zuvor waren 1,44 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at