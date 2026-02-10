Tower Semiconductor LtdShs Aktie

Tower Semiconductor LtdShs für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 893169 / ISIN: IL0010823792

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
10.02.2026 07:01:06

Ausblick: Tower Semiconductor präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Tower Semiconductor wird am 11.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorstellen.

In Sachen EPS gehen 5 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,682 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Tower Semiconductor noch 0,490 USD je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 4 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 13,58 Prozent auf 439,8 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Tower Semiconductor noch 387,2 Millionen USD umgesetzt.

Einen Ausblick auf das zuletzt abgelaufene Fiskaljahr geben 5 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 2,18 USD je Aktie, gegenüber 1,85 USD je Aktie im Fiskalvorjahr. Den Jahresumsatz sahen 5 Analysten durchschnittlich bei 1,57 Milliarden USD. Im Fiskaljahr zuvor waren 1,44 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Tower Semiconductor LtdShs

mehr Nachrichten