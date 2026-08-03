Ausblick: Tower Semiconductor stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Tower Semiconductor wird am 04.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

5 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,758 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 84,88 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,410 USD je Aktie erzielt worden waren.

Den Umsatz betreffend erwarten 5 Analysten einen Zuwachs von 22,21 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 454,7 Millionen USD gegenüber 372,1 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Für das Fiskaljahr erwarten 5 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,34 USD im Vergleich zu 1,94 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 6 Analysten durchschnittlich bei 1,89 Milliarden USD, gegenüber 1,57 Milliarden USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at