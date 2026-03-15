Townsquare Medi a Aktie
WKN DE: A1175U / ISIN: US8922311019
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15.03.2026 07:01:06
Ausblick: Townsquare Media A gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Townsquare Media A präsentiert in der am 16.03.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.
2 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,110 USD gegenüber 1,42 USD im Vorjahresquartal.
Auf der Umsatzseite prognostizieren 2 Analysten ein Minus von 9,69 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 106,4 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 117,8 Millionen USD umgesetzt.
Für das jüngst beendete Fiskaljahr prognostizieren 2 Analysten im Durchschnitt einen Verlust je Aktie von -0,080 USD, gegenüber -0,810 im entsprechenden Fiskalvorjahr. Der Umsatz wird von 2 Analysten durchschnittlich auf 427,2 Millionen USD geschätzt, nachdem im Zeitraum zuvor 451,0 Millionen USD erwirtschaftet wurden.
Redaktion finanzen.at
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