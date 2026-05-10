Townsquare Medi a Aktie

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WKN DE: A1175U / ISIN: US8922311019

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10.05.2026 07:01:06

Ausblick: Townsquare Media A verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Townsquare Media A wird am 11.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

2 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Verlust von -0,145 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,120 USD je Aktie erzielt worden.

2 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 96,5 Millionen USD – das wäre ein Abschlag von 2,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 98,7 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Die Prognosen von 2 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 0,480 USD, gegenüber -0,710 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 2 Analysten durchschnittlich 431,0 Millionen USD im Vergleich zu 427,4 Millionen USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at

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