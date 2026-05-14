TOYO SUISAN KAISHA Aktie

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WKN: 858622 / ISIN: JP3613000003

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14.05.2026 07:01:06

Ausblick: TOYO SUISAN KAISHA legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

TOYO SUISAN KAISHA präsentiert in der am 15.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

3 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 144,21 JPY. Das entspräche einem Zuwachs von 34,90 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 106,90 JPY erwirtschaftet wurden.

4 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 18,73 Prozent auf 133,43 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 112,39 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Für das beendete Fiskaljahr erwarten 11 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 689,31 JPY, wohingegen im entsprechenden fiskalischen Vorjahr noch 626,41 JPY vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 11 Analysten im Schnitt, dass im abgelaufenen Fiskaljahr insgesamt 534,86 Milliarden JPY erwirtschaftet werden sollen, während es ein Fiskaljahr zuvor noch 507,60 Milliarden JPY waren.

Redaktion finanzen.at

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