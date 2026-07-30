Ausblick: TOYO SUISAN KAISHA stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

TOYO SUISAN KAISHA lädt am 31.07.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.06.2026 endete.

Die Prognosen von 3 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 157,27 JPY. Dies würde einem Zuwachs von 2,73 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem TOYO SUISAN KAISHA 153,09 JPY je Aktie vermeldete.

6 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 9,22 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 125,80 Milliarden JPY. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 137,40 Milliarden JPY aus.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 11 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 702,15 JPY, gegenüber 713,27 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 11 Analysten auf durchschnittlich 571,76 Milliarden JPY geschätzt, nachdem im Vorjahr 536,64 Milliarden JPY generiert wurden.

Redaktion finanzen.at