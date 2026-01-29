Ausblick: TOYO SUISAN KAISHA veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

TOYO SUISAN KAISHA wird am 30.01.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.

3 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 193,65 JPY aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 204,33 JPY erwirtschaftet worden.

4 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 142,66 Milliarden JPY – das wäre ein Abschlag von 4,59 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 149,52 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 11 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 670,92 JPY, gegenüber 626,41 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 11 Analysten durchschnittlich auf 529,68 Milliarden JPY geschätzt, nachdem im Vorjahr 507,60 Milliarden JPY erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at