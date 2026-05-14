Toyo Tire & Rubber Aktie

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WKN: 857636 / ISIN: JP3610600003

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14.05.2026 07:01:06

Ausblick: Toyo Tire Rubber präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Toyo Tire Rubber wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 15.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.

Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich auf 108,00 JPY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Toyo Tire Rubber ein EPS von 87,71 JPY je Aktie vermeldet.

Die Schätzungen von 3 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 142,80 Milliarden JPY – ein Plus von 5,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Toyo Tire Rubber 135,51 Milliarden JPY erwirtschaften konnte.

Die Erwartungen von 11 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 463,53 JPY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 413,10 JPY je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 11 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 631,44 Milliarden JPY, gegenüber 594,92 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

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