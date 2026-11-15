Toyo Tire & Rubber Aktie

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WKN: 857636 / ISIN: JP3610600003

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15.11.2026 07:01:06

Ausblick: Toyo Tire Rubber präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Toyo Tire Rubber wird am 16.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich beim EPS auf 98,21 JPY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 128,10 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal soll Toyo Tire Rubber nach den Prognosen von 5 Analysten 164,44 Milliarden JPY umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 8,27 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 151,88 Milliarden JPY umgesetzt worden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 10 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 491,41 JPY prognostiziert. Im Vorjahr waren es 413,10 JPY je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 10 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 626,11 Milliarden JPY umgesetzt werden sollen, gegenüber 594,92 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion Finanzen.net

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