Ausblick: Toyo Tire Rubber zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Toyo Tire Rubber lässt sich am 13.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Toyo Tire Rubber die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

2 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 107,09 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 127,38 JPY je Aktie erzielt worden.

5 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 5,19 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 144,75 Milliarden JPY. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 152,26 Milliarden JPY aus.

Insgesamt erwarten 10 Analysten für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 445,06 JPY je Aktie, gegenüber 485,86 JPY je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzen 10 Analysten durchschnittlich auf 591,61 Milliarden JPY fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 565,36 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at