Toyoda Automatic Loom Works Aktie

WKN: 863567 / ISIN: JP3634600005

02.02.2026 07:01:06

Ausblick: Toyoda Automatic Loom Works mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Toyoda Automatic Loom Works äußert sich am 03.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 282,62 JPY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Toyoda Automatic Loom Works ein EPS von 330,64 JPY je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 2 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 3,01 Prozent auf 1.037,60 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel hatte Toyoda Automatic Loom Works noch 1.007,24 Milliarden JPY umgesetzt.

Insgesamt erwarten 10 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 718,27 JPY je Aktie, gegenüber 856,96 JPY je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 10 Analysten durchschnittlich auf 4.127,95 Milliarden JPY fest. Im Vorjahr waren noch 4.084,98 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

