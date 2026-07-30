Ausblick: Toyoda Gosei gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Toyoda Gosei stellt am 31.07.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

1 Analyst geht in ihren Schätzung von einem EPS von 97,44 JPY aus. Im letzten Jahr hatte Toyoda Gosei einen Gewinn von 106,04 JPY je Aktie eingefahren.

6 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 288,40 Milliarden JPY – das wäre ein Zuwachs von 10,75 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 260,42 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 10 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 506,49 JPY, gegenüber 494,11 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 10 Analysten durchschnittlich auf 1.221,45 Milliarden JPY geschätzt, nachdem im Vorjahr 1.146,77 Milliarden JPY erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at