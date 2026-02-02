Toyoda Gosei Aktie
WKN: 880236 / ISIN: JP3634200004
|
02.02.2026 07:01:06
Ausblick: Toyoda Gosei legt Quartalsergebnis vor
Toyoda Gosei stellt am 03.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
Die Schätzung von 1 Analyst geht von einem EPS von 93,55 JPY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Toyoda Gosei 110,65 JPY je Aktie eingenommen.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 5 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 1,78 Prozent auf 275,84 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 271,02 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 8 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 352,27 JPY aus, während im Vorjahreszeitraum 286,00 JPY vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 8 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1.093,27 Milliarden JPY in den Büchern stehen werden, gegenüber 1.059,80 Milliarden JPY im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
