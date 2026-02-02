Toyoda Gosei Aktie

WKN: 880236 / ISIN: JP3634200004

02.02.2026 07:01:06

Ausblick: Toyoda Gosei legt Quartalsergebnis vor

Toyoda Gosei stellt am 03.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Die Schätzung von 1 Analyst geht von einem EPS von 93,55 JPY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Toyoda Gosei 110,65 JPY je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 5 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 1,78 Prozent auf 275,84 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 271,02 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 8 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 352,27 JPY aus, während im Vorjahreszeitraum 286,00 JPY vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 8 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1.093,27 Milliarden JPY in den Büchern stehen werden, gegenüber 1.059,80 Milliarden JPY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Toyoda Gosei Co Ltd

Analysen zu Toyoda Gosei Co Ltd

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Aktien in diesem Artikel

Toyoda Gosei Co Ltd 4 191,00 1,70% Toyoda Gosei Co Ltd

