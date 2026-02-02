TOYOTA BOSHOKU CORPShs Aktie

TOYOTA BOSHOKU CORPShs für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 883944 / ISIN: JP3635400009

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
02.02.2026 07:01:06

Ausblick: TOYOTA BOSHOKU verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

TOYOTA BOSHOKU wird am 03.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.

2 Analysten schätzen im Schnitt, dass TOYOTA BOSHOKU im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 80,08 JPY je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 82,76 JPY je Aktie gewesen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll TOYOTA BOSHOKU in dem im Dezember abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,40 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 510,48 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren noch 498,53 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

8 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 267,53 JPY je Aktie aus. Im Vorjahr waren 93,65 JPY je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 8 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 1.992,30 Milliarden JPY, gegenüber 1.954,22 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu TOYOTA BOSHOKU CORPShs

mehr Nachrichten

Analysen zu TOYOTA BOSHOKU CORPShs

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

TOYOTA BOSHOKU CORPShs 2 592,00 1,41% TOYOTA BOSHOKU CORPShs

Letzte Top-Ranking Nachrichten

03:21 Bitcoin, Ether & Co. im Januar 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
03:19 Januar 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
01.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 5
01.02.26 KW 5: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
01.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 5: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX gehen freundlich ins Wochenende -- US-Börsen letztlich schwächer -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt legten am Freitag zu. An der Wall Street ging es abwärts. In Fernost wiesen die Börsen zum Wochenschluss rote Vorzeichen aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen