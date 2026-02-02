Ausblick: TOYOTA BOSHOKU verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

TOYOTA BOSHOKU wird am 03.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.

2 Analysten schätzen im Schnitt, dass TOYOTA BOSHOKU im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 80,08 JPY je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 82,76 JPY je Aktie gewesen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll TOYOTA BOSHOKU in dem im Dezember abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,40 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 510,48 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren noch 498,53 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

8 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 267,53 JPY je Aktie aus. Im Vorjahr waren 93,65 JPY je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 8 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 1.992,30 Milliarden JPY, gegenüber 1.954,22 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at