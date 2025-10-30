Ausblick: Toyota Industries legt Quartalsergebnis vor

Toyota Industries veröffentlicht am 31.10.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Die Prognosen von 2 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,633 USD je Aktie gegenüber 0,800 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 2 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 0,17 Prozent auf 6,64 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel hatte Toyota Industries noch 6,63 Milliarden USD umgesetzt.

Für das Fiskaljahr rechnen 9 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 5,56 USD im Vergleich zu 5,62 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 8 Analysten durchschnittlich bei 27,38 Milliarden USD, gegenüber 26,80 Milliarden USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at