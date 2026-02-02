Toyota Industries Aktie

Toyota Industries für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0Q8E1 / ISIN: US8923301019

02.02.2026 07:01:06

Ausblick: Toyota Industries präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Toyota Industries stellt am 03.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 1,81 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Toyota Industries ein EPS von 2,17 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite erwarten 2 Analysten ein Plus von 0,62 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 6,65 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 6,61 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 9 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 4,58 USD, wohingegen im Vorjahr noch 5,62 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 9 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 26,78 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 26,80 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at

