Ausblick: Toyota Motor gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Toyota Motor wird am 06.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.12.2025 abgelaufen ist.

4 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 4,35 USD gegenüber 10,88 USD im Vorjahresquartal.

7 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 1,96 Prozent auf 82,91 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 81,32 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

17 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 17,56 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Verlust. Damals waren 23,59 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 17 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 323,98 Milliarden USD, gegenüber 315,10 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at