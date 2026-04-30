Ausblick: TPG A gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

TPG A lässt sich am 01.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird TPG A die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Die Schätzungen von 15 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,591 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,000 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite erwarten 3 Analysten ein Minus von 40,92 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 610,3 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 1,03 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 15 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,77 USD, wohingegen im Vorjahr noch 0,450 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 4 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 2,76 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 4,67 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at