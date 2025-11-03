Ausblick: TPG A öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

TPG A präsentiert in der am 04.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

In Sachen EPS gehen 14 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,569 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte TPG A noch -0,080 USD je Aktie verloren.

Auf der Umsatzseite erwarten 5 Analysten ein Minus von 36,84 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 540,0 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 855,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Die Erwartungen von 14 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 2,43 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren -0,420 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 7 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 2,20 Milliarden USD, gegenüber 3,50 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at