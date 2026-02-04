Ausblick: TPG Pace Energy gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

TPG Pace Energy wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 05.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

21 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,362 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 17,73 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,440 USD je Aktie erzielt worden waren.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll TPG Pace Energy in dem im Dezember abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 3,97 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 17 Analysten durchschnittlich bei 313,6 Millionen USD im Vergleich zu 326,6 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Auf das gesamte abgelaufene Fiskaljahr blickend, rechnen 20 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 1,74 USD je Aktie. Im Fiskalvorjahr war hier ein Gewinn von 1,94 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 17 Analysten durchschnittlich auf 1,31 Milliarden USD, gegenüber 1,32 Milliarden USD im entsprechenden Zeitraum zuvor.

Redaktion finanzen.at