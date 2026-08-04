TPG Pace Energy Holdings Aktie

TPG Pace Energy Holdings für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2JRXK / ISIN: US5596631094

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04.08.2026 07:01:06

Ausblick: TPG Pace Energy präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

TPG Pace Energy wird am 05.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

20 Analysten schätzen im Schnitt, dass TPG Pace Energy im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,927 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,410 USD je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite erwarten 16 Analysten ein Plus von 43,61 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 458,1 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 319,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr rechnen 20 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 2,79 USD im Vergleich zu 1,73 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 16 Analysten durchschnittlich bei 1,81 Milliarden USD, gegenüber 1,31 Milliarden USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at

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