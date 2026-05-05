Ausblick: TPG Pace Energy präsentiert Quartalsergebnisse

TPG Pace Energy lädt am 06.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.03.2026 endete.

Die Schätzungen von 21 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,524 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,540 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 17 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 0,12 Prozent auf 349,9 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 350,3 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 21 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 2,79 USD je Aktie, gegenüber 1,73 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 17 Analysten durchschnittlich bei 1,57 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 1,31 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at