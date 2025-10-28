Ausblick: TPG Pace Energy vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

TPG Pace Energy wird am 29.10.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

20 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,417 USD aus. Im letzten Jahr hatte TPG Pace Energy einen Gewinn von 0,520 USD je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite erwarten 16 Analysten ein Minus von 3,06 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 322,9 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 333,1 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 20 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,80 USD, gegenüber 1,94 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 16 Analysten im Durchschnitt 1,31 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 1,32 Milliarden USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at