Ausblick: TPG RE Finance Trust präsentiert Quartalsergebnisse

TPG RE Finance Trust wird am 28.07.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorstellen.

In Sachen EPS gehen 6 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,256 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte TPG RE Finance Trust noch 0,210 USD je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 4 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 54,64 Prozent auf 37,3 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 82,2 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 6 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 1,05 USD je Aktie, gegenüber 0,570 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 4 Analysten durchschnittlich bei 153,4 Millionen USD. Im Vorjahr waren 332,6 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at