TPG RE Finance Trust Aktie

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WKN DE: A2DVFE / ISIN: US87266M1071

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28.04.2026 07:01:06

Ausblick: TPG RE Finance Trust stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

TPG RE Finance Trust lässt sich am 28.04.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird TPG RE Finance Trust die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

6 Analysten schätzen, dass TPG RE Finance Trust für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,252 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,120 USD je Aktie erwirtschaftet.

Im abgelaufenen Quartal soll TPG RE Finance Trust nach den Prognosen von 4 Analysten im Schnitt 37,1 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 52,93 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 78,9 Millionen USD umgesetzt worden.

Für das Fiskaljahr erwarten 6 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,06 USD im Vergleich zu 0,570 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 4 Analysten durchschnittlich bei 155,0 Millionen USD, gegenüber 332,6 Millionen USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at

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