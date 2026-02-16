TPG RE Finance Trust Aktie
WKN DE: A2DVFE / ISIN: US87266M1071
Ausblick: TPG RE Finance Trust verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
TPG RE Finance Trust äußert sich am 17.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.
5 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,257 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,090 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 4 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 53,10 Prozent auf 37,0 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte TPG RE Finance Trust noch 78,8 Millionen USD umgesetzt.
Die Erwartungen von 5 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 0,982 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren 0,750 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 4 Analysten im Schnitt für das aktuell beendete Fiskaljahr mit insgesamt 149,2 Millionen USD, gegenüber 350,9 Millionen USD im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres.
|TPG RE Finance Trust Inc Registered Shs
|8,85
|0,11%
