WKN DE: A2DVFE / ISIN: US87266M1071

16.02.2026 07:01:10

Ausblick: TPG RE Finance Trust verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

TPG RE Finance Trust äußert sich am 17.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

5 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,257 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,090 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 4 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 53,10 Prozent auf 37,0 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte TPG RE Finance Trust noch 78,8 Millionen USD umgesetzt.

Die Erwartungen von 5 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 0,982 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren 0,750 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 4 Analysten im Schnitt für das aktuell beendete Fiskaljahr mit insgesamt 149,2 Millionen USD, gegenüber 350,9 Millionen USD im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at

