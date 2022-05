Ausblick: TPI Composites stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

TPI Composites präsentiert in der am 05.05.2022 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2022 endete.

11 Analysten gehen im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,759 USD aus. Im Vorjahresquartal waren -0,050 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll TPI Composites in dem im März abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 4,30 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 13 Analysten durchschnittlich bei 387,3 Millionen USD im Vergleich zu 404,7 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Insgesamt erwarten 9 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Verlust von -1,350 USD je Aktie, gegenüber -4,430 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 15 Analysten durchschnittlich auf 1,73 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 1,73 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

