Tractor Supply Aktie

Tractor Supply für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 889826 / ISIN: US8923561067

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22.07.2026 07:01:06

Ausblick: Tractor Supply mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Tractor Supply präsentiert in der am 23.07.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

28 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,816 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,810 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz gehen 23 Analysten von einem Zuwachs von 3,14 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 4,58 Milliarden USD gegenüber 4,44 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 30 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 2,03 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 2,06 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 27 Analysten im Schnitt von insgesamt 16,04 Milliarden USD aus im Gegensatz zu 15,52 Milliarden USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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