Tractor Supply Aktie

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WKN: 889826 / ISIN: US8923561067

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21.10.2026 07:01:06

Ausblick: Tractor Supply mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Tractor Supply lädt am 22.10.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 30 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,409 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Tractor Supply 0,490 USD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 24 Analysten ein Plus von 2,81 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 3,82 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 3,72 Milliarden USD umgesetzt.

Für das Fiskaljahr erwarten 31 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,94 USD im Vergleich zu 2,06 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 28 Analysten durchschnittlich bei 15,98 Milliarden USD, gegenüber 15,52 Milliarden USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at

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