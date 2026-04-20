Ausblick: Tractor Supply verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Tractor Supply äußert sich am 21.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Die Prognosen von 28 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,341 USD je Aktie gegenüber 0,340 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

23 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 3,63 Milliarden USD – das würde einem Zuwachs von 4,74 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 3,47 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 30 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 2,17 USD, gegenüber 2,06 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 28 Analysten durchschnittlich auf 16,32 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 15,52 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at