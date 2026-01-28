Ausblick: Tractor Supply veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Tractor Supply lädt am 29.01.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Die Prognosen von 31 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,462 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Tractor Supply noch ein Gewinn pro Aktie von 0,440 USD in den Büchern gestanden.

26 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 3,99 Milliarden USD – das würde einem Zuwachs von 5,72 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 3,77 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Für das jüngst zu Ende gegangene Fiskaljahr erwarten 32 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,10 USD im Vergleich zu 2,04 USD im Fiskaljahr zuvor. Den Umsatz taxieren 29 Analysten durchschnittlich bei 15,62 Milliarden USD, gegenüber vorherig erwirtschafteten 14,88 Milliarden USD.

Redaktion finanzen.at