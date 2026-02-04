Tradeweb Markets Aktie

04.02.2026 07:01:06

Ausblick: Tradeweb Markets öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Tradeweb Markets äußert sich am 05.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

13 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,848 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 28,48 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,660 USD je Aktie erzielt worden waren.

Das vergangene Quartal soll Tradeweb Markets im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 517,0 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 9 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 463,3 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 11,58 Prozent gesteigert.

Auf das gesamte abgelaufene Fiskaljahr blickend, rechnen 13 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 3,44 USD je Aktie. Im Fiskalvorjahr war hier ein Gewinn von 2,33 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 12 Analysten durchschnittlich auf 2,05 Milliarden USD, gegenüber 1,73 Milliarden USD im entsprechenden Zeitraum zuvor.

Redaktion finanzen.at

