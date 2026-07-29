Ausblick: Tradeweb Markets zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Tradeweb Markets wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 30.07.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.

14 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,941 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,710 USD je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal soll Tradeweb Markets im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 559,2 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 10 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 513,0 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 9,01 Prozent gesteigert.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 15 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 4,02 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 3,78 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 13 Analysten im Schnitt von insgesamt 2,35 Milliarden USD aus im Gegensatz zu 2,05 Milliarden USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at