Ausblick: Tradeweb Markets zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Tradeweb Markets wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 29.04.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.

Im Schnitt gehen 14 Analysten von einem Gewinn von 1,06 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,690 USD je Aktie erzielt worden.

Die Schätzungen von 10 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 617,2 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 21,09 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 509,7 Millionen USD in den Büchern standen.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 15 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 4,06 USD, gegenüber 3,78 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 13 Analysten durchschnittlich auf 2,37 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 2,05 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at