Traeger Aktie
WKN DE: A3CWBD / ISIN: US89269P1030
|
04.03.2026 07:01:06
Ausblick: Traeger informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Traeger gibt am 05.03.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.
8 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,008 USD aus. Im letzten Jahr hatte Traeger einen Verlust von -0,050 USD je Aktie eingefahren.
8 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 135,1 Millionen USD – das wäre ein Abschlag von 19,91 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 168,6 Millionen USD umgesetzt worden waren.
Für das jüngst zu Ende gegangene Fiskaljahr erwarten 8 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,124 USD im Vergleich zu -0,270 USD im Fiskaljahr zuvor. Den Umsatz taxieren 8 Analysten durchschnittlich bei 549,3 Millionen USD, gegenüber vorherig erwirtschafteten 604,1 Millionen USD.
Redaktion finanzen.at
