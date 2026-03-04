Ausblick: Traeger informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Traeger gibt am 05.03.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

8 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,008 USD aus. Im letzten Jahr hatte Traeger einen Verlust von -0,050 USD je Aktie eingefahren.

8 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 135,1 Millionen USD – das wäre ein Abschlag von 19,91 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 168,6 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Für das jüngst zu Ende gegangene Fiskaljahr erwarten 8 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,124 USD im Vergleich zu -0,270 USD im Fiskaljahr zuvor. Den Umsatz taxieren 8 Analysten durchschnittlich bei 549,3 Millionen USD, gegenüber vorherig erwirtschafteten 604,1 Millionen USD.

Redaktion finanzen.at