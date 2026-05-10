Ausblick: Traeger legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Traeger wird am 11.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.

8 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Verlust je Aktie von -3,360 USD gegenüber -0,500 USD im Vorjahresquartal.

8 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 33,66 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 143,3 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Traeger für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 95,1 Millionen USD aus.

Der Ausblick von 8 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Verlust je Aktie von -4,491 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -43,500 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 8 Analysten auf durchschnittlich 472,7 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 559,5 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at