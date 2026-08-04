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WKN DE: A426QE / ISIN: US89269P2020

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04.08.2026 07:01:06

Ausblick: Traeger veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Traeger veröffentlicht am 05.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

7 Analysten gehen im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -1,570 USD aus. Im Vorjahresquartal waren -3,000 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

7 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 133,2 Millionen USD – das würde einem Abschlag von 8,44 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 145,5 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Die Erwartungen von 7 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust von -2,059 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -43,500 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 7 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 471,3 Millionen USD, gegenüber 559,5 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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