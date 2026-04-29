Trane Technologies Aktie
WKN DE: A2P09K / ISIN: IE00BK9ZQ967
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29.04.2026 07:01:06
Ausblick: Trane Technologies informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Trane Technologies wird am 30.04.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.
23 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 2,53 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 5,24 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 2,67 USD je Aktie erzielt worden waren.
Auf der Umsatzseite erwarten 20 Analysten ein Plus von 2,70 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 4,81 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 4,69 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
26 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 14,83 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 12,98 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 23 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 23,22 Milliarden USD, gegenüber 21,32 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.at
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