Ausblick: Trane Technologies legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Trane Technologies äußert sich am 29.01.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Die Schätzungen von 21 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 2,81 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 2,66 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

18 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 4,37 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 4,87 Milliarden USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 5,09 Milliarden USD aus.

Der Ausblick von 23 Analysten auf das beendete Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 13,02 USD. Im entsprechend vorherigen Fiskaljahr hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 11,24 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 19 Analysten auf durchschnittlich 21,26 Milliarden USD, nachdem im Fiskaljahr zuvor 19,84 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at