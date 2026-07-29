Ausblick: Trane Technologies mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Trane Technologies wird am 30.07.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 21 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 4,27 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Trane Technologies ein EPS von 3,89 USD je Aktie vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Trane Technologies in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,84 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 19 Analysten durchschnittlich bei 6,20 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren noch 5,75 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr rechnen 24 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 14,92 USD, gegenüber 12,98 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 22 Analysten durchschnittlich auf 23,40 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 21,32 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at