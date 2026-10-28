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28.10.2026 07:01:06

Ausblick: Trane Technologies mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Trane Technologies veröffentlicht am 29.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

22 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 4,73 USD. Das entspräche einem Zuwachs von 25,13 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 3,78 USD erwirtschaftet wurden.

Die Schätzungen von 19 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 6,50 Milliarden USD aus – das entspräche einem Plus von 13,27 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,74 Milliarden USD in den Büchern standen.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 25 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 15,29 USD je Aktie, gegenüber 12,98 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 22 Analysten durchschnittlich bei 23,80 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 21,32 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at

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