Ausblick: TransAct Technologies gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

TransAct Technologies wird am 12.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

1 Analyst erwartet einen Verlust je Aktie von -0,060 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,000 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

1 Analyst geht von einer Umsatzsteigerung von 5,46 Prozent auf 13,9 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 13,2 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Die Erwartung von 1 Analyst für das laufende Fiskaljahr geht von einem Verlust von -0,040 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren -0,120 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnet 1 Analyst für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 56,2 Millionen USD, gegenüber 51,5 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion Finanzen.net