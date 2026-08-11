Ausblick: TransAct Technologies präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

TransAct Technologies lädt am 12.08.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

1 Analyst schätzt, dass TransAct Technologies für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,010 USD vermelden wird. Im Vorjahr lag das EPS mit -0,010 USD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau.

TransAct Technologies soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 13,7 Millionen USD abgeschlossen haben – davon geht 1 Analyst aus. Das entspricht einem Abschlag von 0,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 13,8 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr gibt 1 Analyst ab. Er prognostiziert einen Verlust von -0,050 USD je Aktie, gegenüber -0,120 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sah 1 Analyst bei 55,5 Millionen USD. Im Vorjahr waren 51,5 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at