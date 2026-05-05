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WKN: 885412 / ISIN: CA89346D1078

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05.05.2026 07:01:06

Ausblick: TransAlta gewährt Anlegern Blick in die Bücher

TransAlta wird am 06.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Im Schnitt gehen 7 Analysten von einem Verlust von -0,023 CAD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,150 CAD je Aktie erzielt worden.

1 Analyst geht von einer Umsatzabschwächung um 19,93 Prozent auf 607,0 Millionen CAD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 758,0 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Der Ausblick von 4 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,159 CAD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,640 CAD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 4 Analysten auf durchschnittlich 2,08 Milliarden CAD, nachdem im Vorjahr 2,41 Milliarden CAD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at

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