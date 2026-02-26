Ausblick: TransAlta stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

TransAlta öffnet am 27.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal.

In Sachen EPS gehen 8 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,054 CAD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte TransAlta noch -0,220 CAD je Aktie verloren.

Auf der Umsatzseite soll TransAlta 1 Analyst zufolge im vergangenen Quartal 677,6 Millionen CAD verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 0,07 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte TransAlta 678,0 Millionen CAD umsetzen können.

4 Analysten geben in Bezug auf das jüngst beendete Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,538 CAD je Aktie aus. Im entsprechenden Zeitraum des Fiskaljahres zuvor waren 0,590 CAD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 4 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt von 2,60 Milliarden CAD, gegenüber 2,79 Milliarden CAD im vorherigen Zeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at