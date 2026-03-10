Transat A.T Aktie

Transat A.T für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A143YU / ISIN: CA89351T4019

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
10.03.2026 07:01:06

Ausblick: Transat AT präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Transat AT wird am 10.03.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.01.2026 – vorstellen.

Die Schätzungen von 5 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich -1,359 CAD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -3,100 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

5 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 854,0 Millionen CAD – das wäre ein Zuwachs von 2,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 829,5 Millionen CAD umgesetzt worden waren.

Für das Fiskaljahr erwarten 5 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,971 CAD im Vergleich zu 6,06 CAD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 5 Analysten durchschnittlich bei 3,56 Milliarden CAD, gegenüber 3,40 Milliarden CAD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Transat A.T. Inc Voting and Variable Voting

mehr Nachrichten