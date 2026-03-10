Ausblick: Transat AT präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Transat AT wird am 10.03.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.01.2026 – vorstellen.

Die Schätzungen von 5 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich -1,359 CAD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -3,100 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

5 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 854,0 Millionen CAD – das wäre ein Zuwachs von 2,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 829,5 Millionen CAD umgesetzt worden waren.

Für das Fiskaljahr erwarten 5 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,971 CAD im Vergleich zu 6,06 CAD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 5 Analysten durchschnittlich bei 3,56 Milliarden CAD, gegenüber 3,40 Milliarden CAD ein Jahr zuvor.

